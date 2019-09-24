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“Mevlana Sevgi Ormanı” ile sezonu açtı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi sezonu görkemli bir şekilde açıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi sezonu görkemli bir şekilde açıldı.


“Mevlana Sevgi Ormanı” isimli çocuk tiyatrosuyla sezonu açan Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi tiyatro oyuncuları 29 Eylül Pazar günü de "Kız Evi Naz evi " isimli komedi yetişkin oyunuyla tiyatro severlerle buluşacak.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen tiyatro etkinliğine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katılarak tiyatroculara destek verdi.


Tiyatroyu takip eden öğrenciler ise keyifli bir zaman geçirdiler.

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