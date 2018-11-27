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Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında minik öğrencilerle din görevlileri bir araya geldiler.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında minik öğrencilerle din görevlileri bir araya geldiler.


Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, “İlçe Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 600 yavrumuz kayıtlı olarak Kuran-ı Kerim, dini bilgiler ve değerler eğitimi almaktadır” dedi.


Minik yavrularla sık aralıklarla biraya geldiklerini belirten Müftü Bayram, “Geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımızı sevindirdik. Fatsamız esnaflarından Hasan Eroğlu ve ile kurslarımızı gezerek yavrularımıza çikolata ve hediyeler dağıttık” diye konuştu.


Kurs ziyaretlerinde Öğretmen Fatma Madran, Orta Büyük Cami İmam-Hatibi Necati Ergül ve Hacı Hulusi Camisi İmam-Hatibi Atilla Hacıvelioğlu da bulundu.

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