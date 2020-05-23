Mezarlıklar duasız kalmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, il genelindeki mezarlıklarda, bugün ve bayram günleri süresince Kur'an-ı Kerim okutuyor.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir süredir belirli aralıklarla devam eden dışarı çıkma kısıtlaması, bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle tam 4 gün boyunca uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de mezarlık ziyaretleri yapılamıyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretleri yapamayacak olması nedeniyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 19 ilçede ekipler kuruldu. Bayram süresince asri mezarlıklarda görev alan ekipler, kabir ziyaretleri yapamayan vatandaşlar için bugün mezarlıklara giderek Kur'an-ı Kerim okudu.

Bayramın son gününe kadar okunacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tüm mezarlıklarda, Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar Kur'an-ı Kerim okunacağını söyledi. Arefe günü sabahın ilk saatlerinden itibaren, ekiplerin mezarlıklarda hazır bulunduklarını belirten Başkan Güler, “4 gün süresince tüm asri mezarlıklarda, ekiplerimiz Kur'an-ı Kerim okuyacak. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Mezarlıklar konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. 3 bin 529 mezarlıkta bayram öncesi bakım ve onarım çalışmalarını da tamamladık. Baş tacımız şehitlerimizin, il genelindeki mezarları ve Garnizon Şehitliğimizin bakımları özenle yapıldı. Mezarların yanı başında yer alan Türk Bayrakları da yenilendi” diye konuştu.