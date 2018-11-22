MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu'nun acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun annesi Saniye Aksu (86), Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Düzsaylan Mahallesi sakinlerinden, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ve emekli öğretmen Mustafa Atacan Aksu'nun anneleri, Ziya Aksu'nın eşi Saniye Aksu hayatını kaybetti. Uzun süredir parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gören Saniye Aksu, dün vefat etti.

Saniye Aksu'nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ünye Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düz Saylan Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Merhume Saniye Aksu'nun cenaze namazına, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.