MHP Lideri Bahçeli: “14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrede, namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında"

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da düzenlediği mitingde, “Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantıları çerçevesinde Ordu'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

“Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında"

Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan MHP Lideri Bahçeli, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmasında, 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için karanlık ellerin devrede olduğunu belirten Bahçeli, “Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye'nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu teröristler ile yol yürümekte”

Genel Başkan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın, milletin bekası, ülkenin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bu görev tarihidir, tehiri ve tevzisi düşünülemez. Maruz kaldığımız stratejik tehditler küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, milli varlığımızı, milli gelecek projelerimizi sömürge hesaplarına, lord planlarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler ayan beyan ortadadır. Bunlar zillet ittifakında yuvalanmışlardır. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır, 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Onların dümen suyuna girmiştir. Maalesef CHP artık tanınmaz ve tanımlanamaz haldedir.”

“Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikizine dönmüştür”

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, “Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP'yle tek yumurta ikizine dönüşmüştür. Mehmetlerimizin katilleri Kılıçdaroğlu için çalışmaktadır. PKK ve FETÖ Kılıçdaroğlu lehine propaganda yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yol açtığı Erzurum provokasyonun altından da bölücüler ve FETÖ'cüler çıkmıştır. Karşımızdaki güruh demokrasi katilidir. Karşımızdaki ittifak terör ve ihanet ittifakıdır. Ordu'da CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne birlikte sahip çıkalım. Aziz Atatürk eserlerine ve emanetlerine beraberce destek olalım. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de dahil olun. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti Türkiye muhalefetinde söz kesmiştir. Yanlarına da Kandil ile Pensilvanya'yı alarak zehir ve zillet saçmaktadırlar. Oyun büyüktür. Senaryo karanlıktır. Tehlike zillet ittifakında düğümlenmiş haldedir. Geride bıraktığımız iki haftalık süre zarfında cereyan eden provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun, iç ve dış ihanet cephesinin Türkiye'yi mahvetmek için her fırsatı ganimet gördüğü anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

"Bulunan petrol ve doğalgaz Millet İttifakı'nı rahatsız ediyor"

Gabar Dağı'nda bulunan petrol ile Karadeniz'den çıkartılan doğalgazın Millet İttifakı üyelerini rahatsız ettiğine değinen Genel Başkan Devlet Bahçeli, “Allah'ın bir lütfu neticesinde, Gabar Dağı'da bulunan petrol rezervi zillet ittifakının uykularını kaçırmaktadır. Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz zillet ittifakını rahatsız etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP, milli muharip uçağımız Kaan'dan, İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan korkuya kapılmıştır. Ancak korkunun eceli faydası yoktur. Bundan böyle teröristlerin saklanacak, sığınacak, kaçacak güvenli bir yeri olamayacaktır. Terör neredeyse meşru hedefimiz orasıdır. Hainler nerede fitne saçıyorsa oralar temizlenecektir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında terör musibetinden Allah izniyle kurtulacağız, kanlı ve kalleş döngüye son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem krizdir”

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulü ve müteakiben 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası yönetim hayatımıza resmen girmesiyle yerli ve yabancı çıkar ortakları tarihten malumu olduğumuz korkuya yeniden ve daha şiddetle kapılmışlardır” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aradığımız şifadır, nitekim layık olduğumuz istikrarı sağlamıştır. Türkiye 14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçecektir. Sağlam ve emin irade Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfalarını açacaktır. Eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem krizdir, kutuplaşmadır, istikrarsızlıktır. Türkiye geriye değil, ileriye gidecektir.”