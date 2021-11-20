MHP'li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu'na akıl fikir versin”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'deki muhalefetin ‘gayri milli muhalefet' olduğunu ileri sürerek, “Türkiye'deki muhalefet anlayışını muhalefet olarak ifade etmek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” dedi. Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, “Allah ona akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyeleri Hüseyin Edis, Tarkan Toper ve Davut Haskırış, ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temalı program kapsamında Ordu'da şehit aileleri, yakınları ve gazileri, STK temsilcileri, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, son dönemde Türkiye'de ve dünyada gelişen ekonomik ve siyasi olayları değerlendirdi. Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Durmaz, “Bunlar muhalefet değil gayri milli muhalefet” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafya tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadı”

Durmaz, Türk milletinin zorlu bir coğrafyada bölgesel ve küresel hesapların görüldüğü stratejik bir coğrafyada bin yıldır varlığını sürdürdüğüne, üzerinde yaşanan toprakların tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığına dikkat çekti.

Medeniyetlerin kavşak noktasında doğu-batı güzergâhının kesişme alanında yer almanın avantajları olduğu kadar dezavantajlarını da anlamak gerektiğini vurgulayan Durmaz, “Geçmişten bugüne ülkemiz ne zaman kabuğunu kırmak istese, bölgesel güç olmak için kafasını kaldırmak istese içeriden ve dışarıdan bir sürü sorunla uğraştırmaktan enerjimizi boşuna tükettirmekteler. Ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere darbelere, siyasi iç karışıklık girişimlerine bu açıdan bakmak lazım. Bu engelleme çabalarına rağmen çok şükür varlığımıza ve irademize yöneltilen tedbirleri aşa aşa bu günlere geldik” dedi.

Durmaz, şöyle devam etti:

“Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu ve kurulmak isteyen terör devletçiğini engelledik. Bizi üç yanı denizlerle çevrili olan ülkemizi karaya sıkıştırmak isteyenlere inat mavi vatanımıza sahip çıkıp egemenlik haklarımızı çiğnetmedik. Milli davamız Kıbrıs'ta Türklük kazandı esaret altındaki Karabağ'a Türkün şanlı bayrağı dikildi. Devletimiz milletinin desteğiyle gönül coğrafyamızda Türkiye'ye rağmen hesap yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Zor zamanda elde edilen bu başarılara rağmen hakkı teslim etmeyen aksine hepsine karşı çıkan gayri milli bir muhalefet söz konusu.”

“Muhalefet ABD'den iktidar dileniyor”

Türkiye'deki muhalefetin ‘gayri milli muhalefet' olduğunu dile getiren Durmaz, “ABD Başkanı Biden, 15 Ağustos 2020'de ‘Başkan olduğumda Türkiye'de muhalefete destek vereceğim' sözünden heveslenen gayri milli muhalefet milletimizden umudunu kesmiş Amerika'dan iktidar dilenmektedir. Devletimizi ülkemizi birçok kez yurt dışına şikâyet etmelerinin asıl sebebi budur” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu'na Allah akıl fikir versin”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Durmaz şunları söyledi:

“Bakınız daha geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı büyükelçilere mektup yazıp Kanal İstanbul projesiyle ilgili ülkemizi şikâyet etmiştir. Yani şikâyet ettiği kimler ve sebebi ne? Sebebine baktığınız zaman arkadaşlar; çevrecilik hassasiyetiymiş yani Kanal İstanbul çevreye zarar verecekmiş, dolayısıyla dünyaya zarar verecekmiş, o münasebetle buraya bu ülkelerin yatırımcılarının gelmemesini, yatırım yapmamasını bekliyor Kılıçdaroğlu. Şikâyet ettiği ülkeler ise dünyayı yer altı ve yer üstü tüm değerleriyle sömüren petrolü insan kanına değişen kendini doğanın efendisi sayan batı ülkeleri. Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey gelmiyor zira kanaatimce bu CHP'de Kılıçdaroğlu'da ne yaptığını çok fazla bilmiyor.”

“Muhalefet bu ülkeye düşman”

“Muhalefet bu ülkeye düşman” diyen Durmaz, şunları kaydetti:

“Parti binalarına sınır namustur yazıları astılar sınırlarımızı koruyacak askeri teskereye HDP ile birlikte hayır dediler. Sonra da Yozgat'a gidip, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' dedi. Yozgat benim memleketim oranın havası suyu başka. Kılıçdaroğlu'na bir bardak su vermişler Kandil'e saldırmaya kalkmış çok fazla diyecek bir şey yok. Yani birilerinin şunu sorması gerekmiyor mu, ya arkadaş sen Kandil'e gidecek askere sınırın ötesine çıkma yetkisi vermeden Kandil'i nasıl yerle yeksan edeceksin? Milletin aklıyla alay etme Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu bir muhalefet anlayışı olarak ifade etmek mümkün değil resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz.”