Milli boksör Busenaz Sürmeneli: “Bu ülke çok daha fazla olimpiyat şampiyonunu hak ediyor”

Olimpiyatlara ve Dünya Şampiyonası'na Ordu'da hazırlanarak altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası için de kentte çalışmalara başladı. Hedefinin altın madalya olduğunu söyleyen Sürmeneli, örnek olduğu çocukların spora başlamasından dolayı gurur duyduğunu, Türkiye'nin daha fazla olimpiyat şampiyonu sporcuyu hak ettiğini söyledi.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Karadağ Budva'da 11 Ekim-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak EUBC Bayanlar Boks Şampiyonası'na hazırlıklarına Ordu'da başladı. 1 Ekim 2022 tarihine kadar hazırlıklarını yapacak olan milli sporcu Sürmeneli, kentin kendisine uğurlu geldiğini belirterek, hedefinin bu şampiyona da altın madalya olduğunu, bu nedenle yoğun şekilde çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.

“Her şampiyonada çalışmalara sıfırdan başlıyoruz”

Yeni Ordu Stadyumu'ndaki spor salonunda çalışmalarına başlayan ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürmeneli, “Son kamplarımız Ordu'da gerçekleştiriyoruz, burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Şuan her şey güzel gidiyor, inşallah sonunu da güzel bitirip ülkemize döneceğiz. Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu elde ettik ancak her boksör yenilebilir ve her şampiyon kaybedebilir. O yüzden biz aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz, çalışmalarımıza sıfırdan başlıyoruz. Şampiyon gibi değil, sanki hiç şampiyon olmayan birisi gibi çalışıyoruz. Tabi çalışmalarımızın altında tecrübe ve özgüven yatıyor ama her şampiyona bizim için ciddi bir turnuvadır. Kaybetmek istemiyoruz ve ona göre çalışıyoruz, inşallah altın madalya ile süsleyip ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ülkemize dönmek istiyoruz” dedi.

“3'üncü büyük organizasyon sporcular için zor olsa da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

“Kilomuz düştükçe daha iyi olacak. Tabi güzel hazırlanıp gerçek Buse'yi seyrettirmek istiyoruz” diyen Sürmeneli, “Yıl boyunda dünya şampiyonası geçirdik, Akdeniz Oyunları geçirdik ama biz sporcu için 3'ncü büyük organizasyon, konsantrasyon biraz zor oluyor ancak bunu en iyi şekilde kapatmak lazım. O yüzden güzel motive olup en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Beni örnek alıp spora başlayan çocuklar beni duygulandırıyor, bu ülke daha fazla Olimpiyat Şampiyonu hak ediyor”

Sürmeneli, kendisini örnek alıp boks sporuna başlayan küçük yaştaki çocukları gördükçe gurur duyduğunu ifade ederek, “Onlara bir şeyler aşılayıp, spora bir adım atmalarını sağladıysam ne mutlu bana. Daha çok gencimizin spor yapması lazım. Spor yaptıkça insanlar kendilerini buluyor, ebeveynlerin de çocuklarımıza destek çıkması lazım. 80 milyon insanın içerisinden neden 2 tane Olimpiyat şampiyonu çıkıyor? Bence daha fazla çıkması gerekiyor, bu ülke bunu hak ediyor” ifadelerine yer verdi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, olimpiyat tarihine kendi adını ve Türkiye'nin adını yazdıran Milli Sporcu Busenaz Sürmeneli'nin, kampı Ordu'da yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, sporcuya ve takıma başarılar diledi.

Bu sene oldukça yoğun bir dönem geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Cahit Süme, “Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve ardından Avrupa Şampiyonası. Ordu'da geçirmiş olduğumuz hazırlık kampları son derece iyi geçiyor, bizim için moral ve motivasyon açısından da oldukça önemli. Avrupa Şampiyonası'nda da son hazırlıklarımızı en iyi şekilde burada tamamlayıp, ardından Karadağ'da son kampımıza girip Avrupa Şampiyonası'nda inşallah iştirak edeceğiz” diye konuştu.