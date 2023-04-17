Milli Eğitim Bakanı Özer: “Hep birlikte hizmet sunacağız”

Sıra Milletvekili Adayı Mahmuz Özer, Ünye ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Özer, hep birlikte hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Teşkilatı'nın il genelinde kuracağı seçim Koordinasyon merkezlerinin ilkini Ünye ilçesinde açtı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada, yapılması planlanan ve yarım kalan yatırımların devam edeceğini belirtti.

Açılış programında konuşan Bakan Özer, Tokatlı olduğu halde Ordu'ya milletvekili adayı olmasını eleştirenlere cevaben konuştu. Özer, açıklamalarında, “Ben sadece Ordu değil, sadece Tokat değil, 81 ilin hizmetkarıyım. İnşallah sizlerle el ele vererek Ordumuzu çok daha iyi noktalara getireceğiz. Nasıl 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ordumuz eğitimden sağlığa tüm alanlarda hizmet aldıysa bundan sonra da inşallah birlikte, beraberlik içerisinde bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ünye Kültür Merkezi yeniden ihaleye çıkıyor”

Bölgedeki yatırımlara değinerek yarım kalan hizmetlerin kısa sürede tamamlanacağına dikkat çeken Bakan Özer, “Ordu'nun her alanında ve özellikle eğitimle ilgili inşallah her türlü sorumlu adım çözeceğiz. Sadece eğitim alanındaki yatırımlar değil mesela Ünye'mizin yıllardan beri kronik olan kültür merkezi sorununu çözeceğiz. Buraya gelmeden önce kıymetli kültür bakanımızla görüştüm. Yüzde 20'si bitmiş olan ve tasfiye edilen Ünye Kültür Merkezimizin ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. Bakanlığımız yeniden ihale iznini bugün itibariyle Ordu'muza, Ünye'mize gönderiyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Özer, “Ünye Akkuş Niksar'la Tokat'a bağlantıyla ilgili biliyorsunuz ihalesi bitti. O yolumuzu Ulaştırma Bakanımızla görüştük. İnşallah seçimden önce temelini hep birlikte atacağız. Ve o yolla birlikte Ünye limanınızın ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamalarında 14 Mayıs'ta seçmenden destek isteyerek şunları söyledi:

“Son 20 yılın hikayesi bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma hikayesidir. Son 20 yılın hikayesi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yerli ve milli davanın hikayesidir. İnşallah sizlerle birlikte tüm milletvekili adaylarımızla birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte hareket etmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı tekrar lideriniz olarak seçmeye var mısınız? Sizler bizlere destek verdikçe Allah'ın izniyle Türkiye çok daha güzel olacak. Ordumuz çok daha güzel olacak.”