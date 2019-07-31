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Minik Murat'ın en büyük hayali yeni bir bisiklet

Ordu’nun yaylalarından gönüllerince oynayan çocukların imkansızlıklara rağmen mutlulukları gözlerine yansıyor.

Ordu'nun yaylalarından gönüllerince oynayan çocukların imkansızlıklara rağmen mutlulukları gözlerine yansıyor.


Yaz mevsimiyle birlikte yaylalara giden ailelerin çocukları, serin ve temiz havada gün boyu doyasıya eğleniyor. Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası sınırları içerisinde bulunan ve etrafı ormanlarla çevrili Tosunalan Obası'nda tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları yemyeşil çimenlerde gönüllerince hem oynuyor, hem de ailelerine yardımcı oluyor.


Dedesi ve anneannesiyle birlikte ilçenin Tosunalan Obası'nda yaşayan 5 yaşındaki Murat Tepe, bisikletiyle gün boyu çimenlerde tur atıyor.


Minik Murat Tepe, küçük yaşına rağmen gözü gibi baktığı bisikletini bozulur ve kırılır diye kimseye vermek istemiyor. Minik çocuğun en büyük hayali ise güzel bir bisiklete sahip olmak.


Torununun bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten dede Hasan Tepe, “İmkânlarımız sınırlı olduğu için şimdilik torunun mevcut bisikletini kullanıyor. İnşallah bir gün torunuma güzel bir bisiklet alacağım. Çünkü yeni bir bisiklete kavuşmak torunumun en büyük isteği” dedi.

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