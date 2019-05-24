Minik öğrenciler çilek dikti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde minik öğrenciler kendi çileklerini Fatsa Ziraat Odasının uygulamalı eğitim serasına diktiler.

Fatsa Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu 2.sınıf Öğrencileri ve Öğretmeni Sezai Batı Çiftçi Eğitim Çiftliğini ziyaret ettiler. Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Sera Sorumlusu Orhan Batı, Genel Sekreter Arzu Ocak, Tarım Danışmanı Zeynep Sarıkaya ve Gönül Karataş tarafından öğrencilere Çiftçi Eğitim Çiftliği ve projeler hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler çilek dikimi gerçekleştirip görerek ve yaşayarak çeşitli deneyimlerde bulundular.