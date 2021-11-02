Minik öğrenciler trafik konusunda bilinçlendirildi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje ile hayata geçirilen ‘Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile Ordu'da çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Tayfun Gürsoy Parkı içerisinde eğitim faaliyetlerine başladı. İlk olarak, tır içerisindeki mobil sınıfta kapsamlı trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullanarak, uygulamalı olarak trafik deneyimi kazandı. Uygulamalı eğitimde öğrenciler, polis ekipleri tarafından kurallar hakkında bilgilendirildi.

Programda öğrencilere boyama kitabı, kırmızı düdük, trafik kartları ve ikramlık dağıtılırken, öğrenciler ise eğlendi hem de trafik konusunda bilgi sahibi oldu.