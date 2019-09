Minik öğrencilerin kırtasiye malzemeleri Altınordu Belediyesinden

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı.

Altınordu Belediyesi, ilk kez ders heyecanı yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerini unutmadı. Başkan Aşkın Tören, ilk ders heyecanını yaşayan minik öğrencilere içinde silgiden cetvele, makastan boyama kalemlerine kadar her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu okul çantalarını düzenlenen törenle hediye etti. Kırtasiye çantasını çocuklara hediye edip derslerinde başarılar dileyen Başkan Aşkın Tören, belediye olarak sosyal üretime ve sosyal politikalara büyük önem verdiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime yapılan yatırımlara yerel ölçekte katkılar sunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Tören, yerel kendi imkanlarıyla katkı vermeyi sürdüreceklerini belirterek, “İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' anlayışıyla çocuklarımızın daha özgüvenli, teknolojiyi, bilimi, aklı merkeze alan, modern ve çağdaş Türkiye'nin güçlü şehirlerle yakalanabileceğine, bu sıralardan çok daha önemli insanların Akiflerin, Necip Fazılların çıkacağına inanıyoruz. Bu nesiller arası bir bayrak yarışı ise çocuklarımıza yapılacak olan her yatırım geleceğe yapılacak yatırımlar olacağı düşüncesi içerisindeyiz. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin öğrencimize, dış mahalle merkez mahalle veya zengin fakir ayrımı yapmaksızın kırtasiye desteğinde bulunduk. Bu tür çalışmalarımıza bundan sonrada devam edecek, bilgiye ulaşma konusunda üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra her zaman eğitim camiasının yanında olacağız” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik hediyelerin dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.