Minik polisler emniyette

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, ilçede bulunan özel bir kreşin minikleri de Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kreş Müdürü Şaduman Küney ve sınıf öğretmeni Zümra Nur Keskin öncülüğündeki minik öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve polisler karşıladı. Minik öğrencileri makamında kabul eden Müdür Ahmet Aksu, çocukların sorularını cevaplayarak onları bilgilendirdi.

Polislerin görevlerini miniklerle paylaşan Aksu, "Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan minik öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Polislik ülkemizde zor bir meslek olduğu kadar sorumluluk isteyen bir meslektir. Günümüzün mesleğinde zor şartlar altında görevini gece gündüz yapmaya gayret eden meslektaşlarımın da günlerini kutluyorum. Bizleri unutmayarak ziyaret eden başta Yerdeki Yıldızlar isimli miniklerimiz olmak üzere öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonrası İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, minik öğrencilere ikramda bulundu ve emniyet binasını gezdirdi.