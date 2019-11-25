Minikler, çevre konusunda bilgilendirildi

Dr. Yüksel Ardalı, minik öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilerine verilen seminerde konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Çöp dağları oluşmaması için atıklarımızı dışarı atmamalıyız” dedi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen söyleyişi de açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “TUBİTAK söyleşileri kapsamında Fatsa ilçesindeyiz. Çöp dağları oluşmaması için atıklarımızı dışarı atmamalıyız. Geleceğimizi çocuklara bırakmalıyız diyorduk eskiden. Şimdi ise gelecek değil şu anı çevre olarak temiz tutmamız gerekiyor. Pil, televizyon, bilgisayar veya teknolojik herhangi bir aleti doğaya attığınız zaman bu tür atıklar topraktan suya karışıyor ve suyumuza bulaşıyor. Pek çok hastalık ve sağlık problemi bu tür nedenlerden oluşuyor. Bu durumu kesinlikle önlememiz gerekiyor. Atık yönetimi bu anlamda çok önemli. Döngüsel yönetimi ile tekrar çevrede ki atıkların ham maddeye dönüştürülmesi ile eskisi gibi kullanabilir. Ülkesini seven bir millet olduğumuz için doğamızı korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Ülkemize de bu durumdan dolayı ekonomik katkı sağlanıyor” diye konuştu.

Okul öğrencilerini çevre konusunda bilinçlendirdiği için Prof. Dr. Yüksel Ardalı'ya teşekkür eden Atatürk İlkokulu Müdürü Gökhan İslam, “Geleceğimiz olan öğrencilerimiz, son derece önemli bir konuda bilgi sahibi oldu. Tabii ki çevremizi hepimizin koruması ve kollaması gerekiyor. Bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.