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Minikler sahil ve parkları doldurdu

Ordu’da, korona virüsü (Kovid-19) normalleşme planı kapsamında 0-14 yaş arasındaki çocuklar sahil ve parklarda akın etti.

Ordu'da, korona virüsü (Kovid-19) normalleşme planı kapsamında 0-14 yaş arasındaki çocuklar sahil ve parklarda akın etti.


Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte sahil, park ve oyun alanlarına akın etti. Bugün saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, sahilde top oynayıp bisiklet sürdü, uçurtma uçurarak kumda oyunun tadını çıkarttı. Dört saat süreyle sokağa çıkan çocuklar, güneşli havanın da tadını çıkartırken, doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi.


Mutlulukları yüzlerinden okunan çocukların maskelerini taktıkları da gözlerden kaçmadı.

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