Minikler tarihle tanıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısı ile Güvenevler Camisi 4-6 yaş grubu öğrencileri için eskiden kullanılan eşyalar sergilendi. Tarihi yaşatmak adına eskiler ile tanışan minikler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tarihi eşyaları günümüzde zor bulunduğunu söyleyen Okul Müdürü Saliha Demir, “Yerli Malı Haftası'yla çocuklarımıza tarihi eşyalar ile bir program düzenledik. Eskiden babaannemizin, dedelerimizin, ninelerimizin çektiği zorlukları minik çocuklarımıza anlattık. Hangi kaplardan yemek yediğini, nasıl bir elektrik kullandığını, tabaklarını nasıl aydınlandığını, saatleri, nasıl ayran yaptıklarını onlara anlattık. Miniklerimizde bu duruma bir hayli şaşırdı” dedi.

Ünye Müftüsü Ali Işık ise, "Genç çocuklarımızın geçmişle bağlantı kurmaları için çok güzel bir etkinlik olmuş. En azından büyüklerinin ne zorluklara bu günlere geldiğini görmüşlerdir. Şimdiki yaşantılarıyla bağlantı kurup alet ve eşyalarla bu eğitim yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.