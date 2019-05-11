Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kur'an kursuna giden minik öğrenciler kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

İlçede Hasanoğlu Kur'an Kursu'nda eğitimlerini devam ettiren miniklerden ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli herkes tarafından takdir kazandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu Ramazan'da "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına Hasanoğlu Kur'an Kursu'nun kendileri küçük ama yürekleri büyük olan minik öğrencileri "Kardeşlerimizi unutmadık, beklenen biziz" diyerek destek verdiler.

Kampanya kapsamında her bir öğrenci evlerinden getirdikleri ihtiyaç ve gıda malzemelerini birleştirerek kendi elleriyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.