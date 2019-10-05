Mısır tarlalarında hasat başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.

İlçenin Turnalık Yaylası'ndaki çiftçiler hayvanlarına yemlik için ekimini yaptığı mısırları hasat ediyor. Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, geçen yıllara kıyasla bu yıl mısırların oldukça verimli olduğunu söyledi.

Yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Şimşek, “Bu yıl havalar mısırlar için çok iyi gitti. Bol yağışlar mısırların kalitesini artırdı. Şimdi bizlerde kışın hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılayacak mısırlarımızı hasat ediyoruz” dedi.