İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır tarlalarında hasat başladı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.


İlçenin Turnalık Yaylası'ndaki çiftçiler hayvanlarına yemlik için ekimini yaptığı mısırları hasat ediyor. Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, geçen yıllara kıyasla bu yıl mısırların oldukça verimli olduğunu söyledi.


Yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Şimşek, “Bu yıl havalar mısırlar için çok iyi gitti. Bol yağışlar mısırların kalitesini artırdı. Şimdi bizlerde kışın hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılayacak mısırlarımızı hasat ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.