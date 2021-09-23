Mobil ağız ve diş sağlığı hizmeti yüz güldürüyor

Ordu'da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Birimi tarafından, mobil olarak evlerde verilen hizmetler, hastaları mutlu ediyor.

Evde Sağlık Hizmetleri'ne başvuran ve bu kapsamda ikametlerinde sağlık hizmetleri alabilen vatandaşlar, mobil ağız ve diş sağlığı hizmetiyle bu uygulamadan yararlanabiliyor. Bu kapsamda ekipler, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Ş.A. isimli 81 yaşındaki vatandaşın ikametine giderek, gerekli tedavi işlemlerini uyguladı.

İkamette tedavi işlemlerini gerçekleştiren Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Fatih Ada, “Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri birimimiz tarafından yatalak hastalarımızın ikametlerinde verilebilecek tüm ağız ve diş sağlığı hizmetini vermeye çalışıyoruz. Burada amacımız, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gelemeyecek durumda olan yatağa bağımlı hastalarımızın tedavilerini evlerinde yaparak daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır” dedi.