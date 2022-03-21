Mobil sağlık tarama aracı, minikler için yollarda

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren mobil sağlık tarama aracında, minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi.

Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen ve bir muayenehane konforunda olan mobil sağlık tarama aracı, özellikle uzun sokağa çıkma kısıtlarının bulunduğu pandemi döneminde toplum sağlığı açısından yararlı oldu. Salgından korunmada en etkili silah kabul edilen aşılama kampanyalarında da görev alan araç, kırsal mahallelerde vatandaşların ayağına götürülen aşı çalışmalarına da önemli katkılar sağladı.

Altınordu Belediyesi ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden gönüllü hekimler ile birlikte gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programında Yağızlı İlköğretim Okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Öğrencilere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen eğitim programı, Altınordu Belediyesi'ne ait mobil sağlık tarama aracı ile gerçekleştirildi. Minik öğrencilere, dişlerini günde iki kez ve nasıl fırçalamaları gerektiği de diş maketi üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime katılan öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.