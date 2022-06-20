Ordu'da ilki geçen yıl düzenlenen Motor Festivali bu yılda motor tutkunlarını bir araya getirecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile şehre kazandırılan Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun Havalimanı yanında inşa edilen Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tesis içerisinde bulunan Motopark'ta Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Motosiklet Kulübü iş birliğinde geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve 13 ilden 700 motor, 1.500 motorcuyu şehre akın ettiren Motor Festivali'nin 2.si gerçekleştirilecek.

24-25-26 Haziran tarihleri arasında Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında düzenlenecek olan 2. Ordu Motosiklet Festivali çeşitli gösterilere sahne olacak. Bu yılda motor tutkunları unutulmaz bir festival yaşayacak. 24 Haziran Cuma günü Gülyalı Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında çadır kurulumu ve gece konaklaması yapılarak başlayacak festival, 25-26 Haziran tarihleri arasında şehir turu, Birkan Polat Motoshowu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Dj Ozzy konseri ve çeşitli programlar sonrası sona erecek.