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Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Olay Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir araçta meydana geldi. Aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi, kediyi kendi imkânlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.


Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi.

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