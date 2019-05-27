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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Meşelik yönetimindeki 52 DB 338 plakalı kamyonet ile Ercan Öz'ün kullandığı 52 EP 073 motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralıyı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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