Motosiklet kuryesi kazada yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yemek firmasında çalıştığı öğrenilen motosiklet kuryesi otomobil ilçe çarpışması sonucu yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yemek firmasında çalıştığı öğrenilen motosiklet kuryesi otomobil ilçe çarpışması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yemek firmasında çalıştığı öğrenilen Hakan G. idaresindeki 52 ABK 874 plakalı motosiklet, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinden şehir merkezine gittiği sırada, karşı yönden gelen Emrullah A. idaresindeki 16 ADM 424 plakalı otomobilin tali yola girdiği sırada kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.