İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Atinkaya eğitim yatırımlarını inceledi

Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, ilçede yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, ilçede yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Saygın Atinkaya yatırımı devam eden okul inşaatları ve dış cephe boyası çalışması yapılan Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu binasındaki çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.


Okul inşaatlarının bitmesiyle birlikte eğitim öğretimin daha rahat yapılacağını kaydeden Atinkaya, “İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de yakından takip ederek çalışmaları daha hızlı yapılması için ekiplerimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Hedefimiz en iyi eğitimi öğrencilerimize vermek ve her geçen gün artan eğitim çıtamızı daha da yukarılara çıkarmaktır” dedi.


Atinkaya'ya incelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.