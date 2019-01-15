Müdür Atinkaya eğitim yatırımlarını inceledi

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, ilçede yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Saygın Atinkaya yatırımı devam eden okul inşaatları ve dış cephe boyası çalışması yapılan Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu binasındaki çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Okul inşaatlarının bitmesiyle birlikte eğitim öğretimin daha rahat yapılacağını kaydeden Atinkaya, “İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de yakından takip ederek çalışmaları daha hızlı yapılması için ekiplerimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Hedefimiz en iyi eğitimi öğrencilerimize vermek ve her geçen gün artan eğitim çıtamızı daha da yukarılara çıkarmaktır” dedi.

Atinkaya'ya incelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza eşlik etti.