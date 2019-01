Müdür Atinkaya'dan öğrencilere "tatilde kitap okuyun" tavsiyesi

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz, bir eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiler. Çok çalıştılar, gayret gösterdiler ve yoruldular. Sevgili yavrularımız, hepinizi çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Büyük bir heyecanla beklediğiniz ve bir dönem boyunca çalışarak almayı hak ettiğiniz karneleriniz, aslında sadece bu yarıyılda eğitimini aldığınız derslerdeki başarınızın seviyesini gösteriyor. Dolayısıyla karneniz sizin şahsiyetinizin, insani değerlerinizin ya da zekânızın göstergesi değil sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz gayretin belgesidir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak karne heyecanını yaşadığınız, notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi canlı tutarak iyi bir tatil geçirmenizi diliyor, tatil sürecinde daha fazla kitap okumanızı, spor, kültürel ve sanat alanlarında faaliyetlerde bulunmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

“En başarısız görünen çocukta bile takdir edilecek yönlerin bulunacağını unutmayın”

Velilere de tavsiyelerde bulunan müdür Atinkaya, “Çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımız. Onlar için ne kadar çalışsak azdır. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılının birinci yarısında da çocuklarınızın yanında olduğunuzu biliyoruz. Onların iyi bir eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Her öğrencimizi kendi evlatlarımız gibi kabul edip onların eğitimi için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarınızın sürekli olarak başarısız yönlerini görüp eleştirmek yerine, başarılı olduğu alanlarını da görüp takdir etmeliyiz. En başarısız görünen çocukta bile takdir edilecek yönlerin bulunacağını unutmayın. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın, çünkü her çocuğun kişiliği, yetenekleri ve özellikleri birbirinden farklıdır. Kıyaslayarak ve aşağılayarak başarıyı artırmamız mümkün değildir. Asıl önemli olan onların bireysel farklılıklarının farkına vararak desteğimizi devam ettirmemizdir” şeklinde konuştu.

“Omuz omuza olacağız”

Öğretmenlere de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Atinkaya, “1. yarıyılda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. 2. yarıyılda da aynı heyecanla çalışacağınıza inancım tamdır. İlçemizin eğitim-öğretim başarısının artması ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ancak sizlerin sayesinde mümkün olabilecektir. Biliniz ki, bizler sizin hep yanınızda, sizinle omuz omuza olacağız” diye konuştu.