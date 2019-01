Müdürden öğrencilere sürpriz

Ordu'nun Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, pansiyonda kalan öğrencilere sabah sürprizi yaptı. Onları uyandıran Hasan Acu, kahvaltıyı da onlarla birlikte yaptı.

Okulların temizlik ve intizamı konusundaki hassasiyeti ile tanınan, her fırsatta kantinleri denetleyen, sık sık okulları ziyaret ederek öğrenci ve velilerle diyalog yollarını geliştiren Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, bu kez pansiyondaki öğrencilere sabah sürprizi yaptı. Erken saatte Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonunu ziyaret eden Hasan Acu, uyuyan gençleri uyandırdı. Bir anda İlçe Milli Eğitim Müdürünü karşılarında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hep birlikte yataktan kalkan öğrenciler, kahvaltılarını da Müdür Hasan Acu ile birlikte yaptı. Öğrenciler daha sonra okullarına giderek dersbaşı yaptı.

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, eğitim alanının hassasiyet isteyen bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim alanını öğretmen, öğrenci, veli ve okul arasındaki diyalogların her zaman açık olması gereken bir alan olarak görüyorum. Okulların temizlik ve intizamı, öğrencilerin ruh dünyası her zaman biz eğitimcilerin dikkatinde olmalı. Bu sebeple ben her zaman okulların yemekhanelerini, kantinlerini, temizlik ve işleyişini yakından takip ediyorum. Velilerimizle diyalog kanallarımızı her zaman açık tutuyoruz. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin de her zaman yanındayız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır” dedi.

Hasan Acu, öğrencilerle kahvaltı öncesi yemekhaneyi ve yemekleri de denetlemeyi ihmal etmedi.