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Müftüler Fatsa'da toplandı

İlçe Müftüleri Toplantısı Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün başkanlığında Fatsa’da yapıldı.

İlçe Müftüleri Toplantısı Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün başkanlığında Fatsa'da yapıldı.


İl Müftülüğü tarafından her ay gerçekleştirilen aylık din görevlileri toplantısı müftülük konferans salonunda Fatsa'da yapıldı.


Toplantıda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı "Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin" konulu konuşmasının ve TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat'ın zekat konusundaki açıklamalarının izlenmesinin ardından, din görevlileri gerçekleştirilen toplantıda Ramazan ayı öncesi son hazırlıkları istişare ettiler.


Toplantı sonunda, emekli olan Fatsa Bolaman Merkez Cami İmam Hatibi Ahmet Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.

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