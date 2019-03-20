Muharrem İnce ile Cemal Enginyurt mahkemelik oldu

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın açıldığını ise Enginyurt kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu ve CHP'li İnce'ye sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce ve onun muhatabım bile olamayacak avukatı, hakkımda 50 bin liralık tazminat davası açmış. Ne yapacaksın o kadar parayı, hayalini kurduğun tavuk çiftliğini kuracak ve tavukçu Muharrem mi olacaksın? Avukat ve Muharrem İnce, benimle muhatap olacak adam değilsiniz zaten. Beka sorunu yok, zeka sorunu var diyerek bize hakaret edeceksin. Devlet Bahçeli ve MHP düşmanlığı yapacaksın. Cumhur İttifakı en büyük düşmanın olacak. Boş boş konuşacaksın. Biri sana çıkıp laf edince, mahkemeye vereceksin. Hadi oradan hadsiz. Asla susturamayacaksınız."