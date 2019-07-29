Muhasebeciler tekne turunda buluştular

Ordu SMMO Başkanı Bahadır Baş'ın organize ettiği ve ildeki tüm muhasebecilerin katıldığı birliktelik turunda dostluklarını pekiştiren oda üyeleri aynı zamanda meslekleri ilgili de güncellenen konuları birbirleri ile paylaştı.

Gezi sonrası başkan Bahadır Baş yaptığı açıklamada, “Herkül'ün ve Argonotların Altın Post Efsanesi, Kral Mitridates'in Kızı ve Çoban Hikayesi, Hz. Yusuf'un Altın Heykeli, Hamza Taşı ve Amazon kadınları efsanesi gibi pek çok efsane ile anılan Cenevizliler ve Venedikliler tarafından gemi sığınağı olarak kullanılan Giresun Adası'nı meslektaşlarımız ile gezdik. Hep söylüyorum, bir etkinlik meslektaşlar tarafından sahiplenilmez ise başarıya ulaşmaz. Etkinliğimize çok sayıda meslektaşlarımız ve aileleri ile güzel bir zaman geçirdik. Sık aralıklarla bu tür etkinlikleri yapacağız” diye konuştu.