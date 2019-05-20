Muhtarlar Derneği seçimini Naci Kızılkaya kazandı

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen genel kurul seçiminde 3 aday yarıştı. 87 mahalle muhtarının oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Naci Kızılkaya 36 oy, diğer adaylardan Nedim Töngel 27 oy, Abdullah Hafızoğlu ise 24 oy aldı. Seçimlerde başarılı olan Naci Kızılkaya tüm muhtar arkadaşlarına seçim sonrası teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde derneği yöneteceklerini söyledi.

Başkan Naci Kızılkaya'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Altan Güneş, Tuncay Demirel, Cemal Taze, Yaşar Parlayan, Mehmet Onmuş ve İsmail Talhak.