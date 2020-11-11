Muhtarlar Kovid-19'a karşı bilinçlendirildi

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen toplantıda, Altınordu ilçesinde görev yaşan muhtarlara yönelik, korona virüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum eşliğinde süren toplantıda, korona virüsün yayılması, belirtileri, dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler başta olmak üzere, bilgilendirici mesajlar verildi.

“Her 200 hastadan 5'i hayatını kaybediyor”

Muhtarlara yönelik sunumunda, sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile çabaladıklarını ve virüs ile mücadelede muhtarların vatandaşları bilgilendirme açısından önemli bir role sahip olduklarına değinen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fatih Aydın, bu hastalığın çok çabuk yayıldığını ifade etti. Her 200 hastadan 5'inin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Aydın, “Bu hastalık, Ordu'da da pek çok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sadece sağlıkçılar olarak kimi zaman yeterli olamıyoruz. Bu salgınları sahada durdurmak zorundayız. Bu hastalıkla mücadele etmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda sizlerin bizlere katkımız olacağınızı biliyoruz” dedi.

“Ordu'da vaka sayıları her geçen gün artıyor”

“İnsanların kapalı ortamlarda bulunmasını istemiyoruz” diyen Dr. Fatih Aydın, “Özellikle Altınordu'da vakaları değerlendirdiğimizde ciddi sayıda vakamız var. Her mahallede vaka sayımız çok ciddi. Bu nedenle kişilerin bir araya gelmemesini istiyoruz. Yaz dönemi, düğünlerden dolayı bizi çok yordu. Bu konuda duyarlılığı arttırmak için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Kuralların ihlal edildiğini görünce muhakkak ihbarda bulununuz. İnsanlar düğünde karşılıklı sosyal mesafeyi ihmal edip oyun oynadığında bunlar bizim zorumuza gidiyor ve o kadar emek boşuna gidiyor” şeklinde konuştu.