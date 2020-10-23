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Muhtarlara hizmet içi eğitim

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.


Kabadüz Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgının önlenmesi için alınması gerekenler tedbirler, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesinin sağlanması gibi konular muhtarlara anlatıldı.


Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

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