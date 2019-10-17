İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlardan Mehmetçiğe destek

Ordu’da mahalle muhtarları, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek için Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Ordu'da mahalle muhtarları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak, Mehmetçiğe selam gönderdi.


Altınordu Muhtarlar Derneğine üye bazı muhtarlar, başlattıkları kampanyada kendi aralarında topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Yaklaşık 60 muhtar adına toplanan para, banka aracılığı ile Mehmetçik Vakfına gönderildi. Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, dernek olarak muhtarlar ile birlikte Mehmetçik Vakfına bağışta bulunma kararı aldıklarını belirtti. Mehmetçiklere başarılar dileyen Öztürk, “Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.


Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, terörle mücadele planı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve kahraman Mehmetçiklere destek olmak ve moral vermek adına bağışta bulunduklarını belirtti. Felek, “Derneğimiz adına Mehmetçik Vakfına bağış yaparak, destek olmak istedik. Kalbimiz, dualarımız her zaman olduğu gibi Mehmetçiklerimizle beraberdir” diyerek, şehitlere rahmet ve ailelerine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.


Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtirken, Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nevin Gül de dualarının Mehmetçikle birlikte olduğunu ifade etti.


Muhtarlar, bağışta bulunduktan sonra banka önünde asker selamı vererek Mehmetçiğe destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.