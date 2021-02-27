Mutant virüsün görüldüğü Ordu'da sessizlik hakim

00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla mutant virüsün görüldüğü Ordu'nun Ünye ilçesinde sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da devam ediyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ilçenin kalabalık meydan ve sokakları ile işlek caddeleri boş kalırken, şehir ise sessizliğe büründü. Kısıtlama boyunca Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurallara riayet edilmesi için çaba harcıyor.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kabine Toplantısı sonrası eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir" denildi.