Ordu'nun Ünye ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan ve kendisinden haber alamayan Zeki Tetik'in (73) komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Tetik'in Çamurlu Mahallesi'ndeki evine girdi. Tetik'in cansız bedeni ile karşılaşan polis durumu savcılığa bildirirken, Tetik'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Zeki Tetik, Ünye Musiki Cemiyetinde müzik öğretmenliği yapıyordu.