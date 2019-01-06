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Müzik öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde müzik öğretmenliği yapan ve evinde ölü bulunan Zeki Tetik (73) son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde müzik öğretmenliği yapan ve evinde ölü bulunan Zeki Tetik (73) son yolculuğuna uğurlandı.


Evinde yalnız yaşayan ve ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Zeki Tetik'ten haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde cansız bedeniyle karşılaşmış, durumu polise bildirmişti. İlkokul öğrencilerine müzik eğitimi veren ve 2 kız çocuğu babası olan Zeki Tetik, Ünye Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sofutepe Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.


Müzik öğretmeninin cenazesine çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.

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