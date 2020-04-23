Müzikli bando ekibi çocukları coşturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye tarafından yapılan organizasyonla müzikli bando ve animasyon ekibi şehrin girişinden çıkışına kadar sokak sokak dolaşarak çocukları coşturdu.

Vosvoslar eşliğinde ilçenin girişi olan Büyük Sanayi Sitesi tarafından dolmuş yoluna giren müzikli bando ekibi site önlerinde yürüyüşler yaptılar. Sitelerden ellerine bayrakları alan çocuklar balkonlarına çıkarak bando ekibine eşlik ettiler.