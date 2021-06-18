Nefesleri kesen yayla

Ordu'nun bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası kamp yapmak, fotoğraf çekmek ve doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin en önemli adreslerinden birisi. Aybastı ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaylaya gelenler Karga Tepesi'nden güzelliğiyle nefes kesen menderesleri ve uçsuz bucaksız çayırlarda otlayan koyun sürülerini izliyor.

Perşembe Yaylası'na etkinlik düzenleyen Kamp Ordu Kulübü yaylanın tüm güzelliği doyasıya yaşadı. Etkinliğe katılan kulüp üyelerinden Ümit Çolak, dolu dolu geçen kampta Çiseli Şelalesi, Perşembe Yaylası, Menderesler ve Şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü mendereslerin kendilerini hayran bıraktığını aktaran Çolak, “Mükemmel bir yayla kültür, doğa, tarih iç içe. Yaylaya geldiğiniz zaman gezebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz çok geniş bir alan var. Doğa yürüyüşü, kamp ve balık tutmak gibi birçok aktivite yapılabiliyor. İnsanları, esnafı güler yüzlü. Her yönüyle çok güzel bir yayla. Buraya gelenler çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar" dedi.