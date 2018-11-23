Nezaketli çay tarifesi

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kahvehane işleten ve halk arasında ‘Pire Mehmet' olarak tanınan Mehmet Kuduş (44), nezaket kurallarına uymayan müşteriler için ilginç bir tarife uyguluyor.

Kumru'nun Samur Mahallesi Ayvalı Caddesi'nde Aile Sağlık Merkezinin altında hizmet veren ‘Pire Mehmet' kendisinden çay isteyen müşterilerin isteyiş şekline göre ücret alıyor. Nezaket kurallarına göre 6 çeşit fiyat tarifelendiren Mehmet Kuduş, ‘Pire Bey, "Müsaitseniz çay alabilir miyim?” diyene çayı 70 kuruştan, "Çay verir misin?" diyenden 1 lira, "Çay alabilir miyim?" diyenden 1,25 TL, "Çay versene" diyenden 1,50 TL, "Çay gönder" diyenden 1,75 TL, "Çay ver" diyenden 2 lira ücret alıyor.

Yeni fiyat tarifesini yaklaşık 1 haftadır sürdürdüğünü dile getiren ‘Pire Mehmet', uygulamanın ardından kabaca çay talebinde bulunan bazı müşterilerinin üslubunda değişim yaşandığını dile getirerek, "Müşteriler zaman zaman çay isterken emrivaki sözlerle çay istiyordu. Bu tür sözler bana kaba geliyor. Daha sonra sosyal medyada gördüğüm bir ücret tarifesi aklıma geldi. Ondan uyarlayarak yeni bir tarife oluşturdum. Yeni tarifeden sonra müşterilerin çay isteme şekli değişti. Daha önce 'Çay ver', 'Bize çay getir' diyenlerin yerini nezaketli sözler aldı” dedi.