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Nişan hazırlığı yapan genç kazada hayatını kaybetti

Ordu’da bir restoranda kurye olarak çalışan genç, motosikletiyle siparişten dönerken bir aracın çarpması sonucu 35 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Ordu'da bir restoranda kurye olarak çalışan genç, motosikletiyle siparişten dönerken bir aracın çarpması sonucu 35 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada, bir restoranda kurye olan Batuhan Kahraman (19), motosikletiyle siparişten dönerken ekmek fırınına ait bir kamyonetin çarpması sonucu 35 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Kahraman, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Feci kazada hayatını kaybeden Batuhan Kahraman'ın sözlü olduğu ve bir ay sonra nişanlanacağı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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