Nisan karında çuvalla kaydılar

Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu Müdürü Hüseyin Emirosmanoğlu, Nisan ayında sürpriz bir şekilde yağan karın tadını çocuklarla birlikte kayarak çıkardı.

İlkokulu Müdürü Hüseyin Emirosmanoğlu bu sabah ilçe genelinde yağan kar nedeniyle öğrencileri ile birlikte okul dışına çıktı. Öğrencilerinin yağan kar altında tadını çıkarmaya başlayan Emirosmanoğlu, buldukları çuvalla birlikte öğrencileri ile birlikte kaymaya başladı. Nisan ayında yağan kar için öğrencileri ve kendisi içinde sürpriz olduğunu söyleyen Hüseyin Emirosmanoğlu, "Her gün Ünye'den İkizce'de bulunan okuluma geliyorum. Aşağı kesimlerde genellikle yağışlı geçtiği için okulumuz biraz daha yükseklerde kalıyor. Yağan karı öğrencilerimizin isteğiyle beraber tadını çıkardık. Zaten Nisan ayında böyle karda bizleri şaşırttı diyebiliriz. Kaymak için çuvalda bularak öğrencilerimizle kaymaya devam ettik" dedi.

Öğrencilerin de bu durumdan mutlu olduğu gözlenirken, Ordu'nun diğer ilçesi olan Gürgentepe'ye de nisan karının düştüğü öğrenildi.