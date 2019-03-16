Nöbetçi noter uygulaması galericileri sevindirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık” açıklamasını değerlendiren Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, Bakan Gül'e teşekkür ederek, nöbetçi noter uygulamasının işlerinde büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Başkan Zerey açıklamasında, “6 Nisan'dan itibaren nöbetçi noter uygulaması başlayacak. Türkiyemize hayırlı olsun. Nöbetçi noter olması bizler için çok önemliydi. Tüm galerici esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.