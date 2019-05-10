Nöroloji uzmanları: "İnme hastalığı gençleri tehdit ediyor”

Emre Çevik, inme hastalığının dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekerek, "İnme sadece ileri yaşlarda görünmüyor, gençler de risk altında" dedi.

İnmenin aniden beyin damarının tıkanması sonucu gelişen bir hastalık olduğunu dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Emre Çevik, “Bu durum, halk arasında felç olarak adlandırılmaktadır. Ani gelişen konuşamama, anlamama, kol ve bacakta güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi bulgular inme belirtisi olabilir. Sadece ileri yaşta değil gençleri de etkileyebilmektedir. Dünya genelinde her 6 kişiden biri hayatının herhangi bir evresinde inme açısından risk altındadır” diye konuştu.

"Yatmakla olmaz, hareket şart"

İnme için risk faktörleri arasında obezite, diyabet ve tansiyonun olduğunu belirten Dr. Çevik sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnmede obezite değiştirilebilir risk faktörleri arasındaki en önemli önemli durumdur. Bunun yanı sıra inme riskini tetikleyen tansiyonun iyi ve düzenli bir şekilde kontrolü, hem damar tıkanıklığına bağlı hem de beyin kanaması ile ilişkili olan inmeden korunmada çok önemli bir rol oynamaktadır. İnme geçirmiş hastaların kalıcı hasarlar oluşmaması için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesi, kaybettiği becerilerini ve sosyal aktivitelerine dönebilmesi için önemli bir rol oynar. Obezite, diyabet ve tansiyonun hastaları hareketsiz yaşamdan uzak durmalıdır. Düzenli spor ve fiziksel aktivitenin inme riskini azalttığı bilimsel araştırmalarla belirlenmiştir.”