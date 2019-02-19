İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Noter onaylı muhtar adayı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Çınarlık Mahallesi Muhtar Adayı Musa Kaymak, seçim vaatlerini notere onaylattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Çınarlık Mahallesi Muhtar Adayı Musa Kaymak, seçim vaatlerini notere onaylattı.


Çınarlık Mahallesi'nden muhtar adayı olan Kaymak, "Üç yıldır emekliyim ve maaşımı öğrencilere veriyorum. Vaatlerimiz havada kalmasın diye noterden aldığımız belge ile bu andan sonra alacağım emekli maaşımı ve muhtar olduğumuz zaman muhtarlık maaşımı fakir fukaralara yardım etmek kaydıyla okuyan çocuklara destek vereceğime halkın önünde söz veriyorum. Ayrıca her sene 5 kişiyi umre ziyaretine götüreceğimi noterden tasdik ettirdim. Ünye'nin en büyük mahallerinden biri olan Çınarlık Mahallesi'nde 8 bin 350 seçmenimiz var. Vaatlerimi tutacağımı bugün burada resmiyete döktüm” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.