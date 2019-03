Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak”

Her alanda öne çıkmış, her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye hedefliyoruz. Birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın süper ligine çıkacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım ve proje tanıtım lansmanına katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu salonda partililere hitap eden Kurtulmuş, konuşmasının başında ilk olarak 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsetti. Kurtulmuş, “Seçime gideceğimiz son 15 gün. Ordu'nun 19 ilçesi, büyükşehir belediyesi ile birlikte inşallah bugünden itibaren bu diri ve canlı hedefe kilitlenmiş tarzınızla bütün hemşehrilerimize son bir kez, ilçelerimizde Çamaş ve İkizce'de MHP'den aday olan kardeşlerimizle diğer ilçelerimizde AK Parti'nin adayı olarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olan bütün kardeşlerimize destek alacağız ve inşallah çok güçlü bir şekilde sandıklardan çıkacağız. Değerli kardeşlerim, bizim de zaten gücümüz sizsiniz. Yanımızda ve bizimle beraber olduğunuz için sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Hilmi Bey, Ordu'nun önümüzdeki dönem yapılacaklarını anlatacak. Önümüzdeki dönemde inşallah bu projelerin gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ordu'ya geldiğimiz hiçbir zaman şunu da yaptık bunu da yaptık diye anlatmıyoruz, her şey ortada. Ordu çok büyük hizmetler aldı ve almaya devam edecek” dedi.

“Ordu'ya AK Parti döneminde 22 milyar TL yatırım yapıldı”

Kurtulmuş, AK Parti döneminde sadece Ordu iline 22 milyar TL yatırım yapıldığını hatırlatarak, ”Sadece son 4-5 yıl içerisinde yapılan yatırımlar bellidir. Toplam AK Parti yönetimleri zamanında Ordu'ya yapılan yatırımların miktarı 22 milyar TL, yani eski para ile 22 katrilyondur. AK Parti döneminde bu kadar büyük yatırımlar yapılmış bir ilimizdir” dedi.

“Dünya ile mücadele eden büyük bir Türkiye hedefliyoruz”

"Bizim büyük bir iddiamız var. Her alanda öne çıkmış, her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye hedefliyoruz" diyen Kurtulmuş, "Önce bir siyasi hareket olarak iddianız yoksa, sizin durumunuz suyun üstündeki saman çöpü gibi olmaktır. İddia sahibi bir siyasi hareketiz. Yeniden güçlü bir Türkiye kuracağız. Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olan bir ülkedir. Atalarımıza ve ecdadımıza layık olacağız. Sanayide, teknolojide ve her alanda güçlü olacağız. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Biz İHA'ları almak için 3 sene Amerika'nın kapısında bekledik. Adamlar bize terörle mücadelede müttefikimiz olmalarına rağmen İHA'ları vermediler. Çok şükür kendi yerli İHA'larımızı yaptık. İHA'lar vasıtası ile teröristleri inlerinde yakalıyoruz. İHA'lar vasıtası ile büyük bir başarı kazandık. Hedefimiz sanayi ve teknolojide güçlü olmaktır" şeklinde konuştu.

“Türkiye, bir müddet önce piyade tüfeğini dahi dışarıdan alan bir Türkiye'ydi, şimdi kendi savunma sanayimizde ilerliyoruz”

Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli projelere imza attığını ve her geçen gün kendisini geliştirdiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz biliyoruz ki, bir müddet evvel Türkiye, piyade tüfeğinin kurşununu dahi dışarıdan alan bir Türkiye'ydi. Allah'a çok şükür harp sanayiinde yüzde 65 yerlilik alanına geldik, daha da ileriye gideceğiz. Türkiye her alanda ileriye gidecek. Geçen haftalarda S-400'ler yüzünden Amerika ile bir gerilim yaşadık. Bizim füze kalkanına ihtiyacımız var. Elin oğlu terörist gruplar oralardan füze atıp Türkiye'yi vurmasın diye kalkana ihtiyacımız var. Allah nasip ederse Türkiye, kendi füzesini kendi yapacaktır ve birkaç yıl içerisinde milli imkanlar ile bunu üretecektir. Allah'a çok şükür kendi savunma sanayide ilerliyoruz. Geçen haftalarda gördünüz. Amerikalılar füze alamazsınız diyorlar. Onlar vermeyiz diyorlar. PYD ve PKK ile mücadele ettiğiniz için vermem diyor. Ruslardan almamıza da izin vermiyor. Kusura bakma sen Amerika ise biz de Türkiyeyiz. Böyle giderse ne sana ne de ona ihtiyacımız olmayacak. Bu milletin insanları kendi imkanları ile kendi hava savunma sistemini de kuracak.”

“Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak”

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına işaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Satın alma politesi bakımından dünyanın 13'üncü ülkesiyiz. Allah'ın izniyle bu istikrar böyle devam etsin, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın süper ligine çıkacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak” şeklinde konuştu.