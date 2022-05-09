O ilçede mesleğinin son ustası

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mesleğini yaşatmaya çalışan sepet ustası Recep Öztürk'ün baharla birlikte işleri yoğunlaştı.

İlçenin Gülpınar Mahallesinde evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Öztürk, fındık dallarından farklı boyutlarda el örmesi sepetler yapıyor.

İlçede mesleğinin son ustası olan Öztürk'e en büyük desteği eşi veriyor. Sepet ustası Recep Öztürk baharla birlikte sepetlere olan talebin arttığını söyledi. Sepetleri çoğunlukla fındık dallarından yaptığını belirten Öztürk, “Son zamanlarda el örmesi sepetlere olan ilgide güzel bir artış var. Bu talepte bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Fiyatların ürünlere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Öztürk, “Farklı boyutlarda yapılan yaptığım sepetlerin 50 ila 70 lira arasında satıyorum. Bu şekilde kendimize ek gelir sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Öztürk, mesleğini severek yaptığını sözlerine ekledi.