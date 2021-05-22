OBB, araç filosunu güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için kendi araç parkını güçlendirmeye devam ediyor. Geçen yıl satın alınan araçlara ek olarak yeni satın alınan 6 adet araçlar göreve başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı emrinde kullanılacak araçları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, satın alınan araçların Ordu'nun öz malı olduğunu söyledi.

Ordu'yu daha da ileriye taşımak için yeni kaynaklar oluşturduklarını, bu kaynakları da yatırıma çevirdiklerini belirten Başkan Hilmi Güler, “Son olarak satın aldığımız 6 iş makinesi ile birlikte, göreve geldiğimiz günden bugüne toplam da 130 adet iş makinesini şehrimize kazandırmış olduk” dedi.

“Bu araçlar Ordu'nun öz malıdır”

Kendi kendine yeten bir Büyükşehir olma noktasında önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “95 İş makinası satın alımı ile başlattığımız bu süreci alınan yeni araçlarla devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“95 iş makinesi ile bir hareket başlatmıştık. Dolayısıyla mal sahibi olan bir belediye olarak bu çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bugünde İtfaiye Daire Başkanlığımız ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlı emrinde kullanılmak üzere satın aldığımız araçları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi araç parkımızı her geçen gün büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Satın aldığımız bu araçlara ilave olarak yıl sonuna kadar yeni araçları filomuza katacağız. Böylece mal sahibi bir belediye olarak 95 iş makinasından bu sayı aradan geçen süre içinde 130'a çıkmış oldu. Kiralama yapmadan araya aracının girmediği kimsenin nazını sözünü çekmeden hem daha verimli çalışma gerçekleştirmiş hem de daha kaliteli hizmet yapmış olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.”