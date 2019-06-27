OBBKT'ye bir ödül daha

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 7 yıldır düzenlenen ‘Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri' programı kapsamında OBBKT oyuncuları en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dallarında ödüle layık görüldü. Genel koordinatörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Erbil Göktaş'ın ve Jüri Başkanlığını Eleştirmen-Yazar Yetkin Yüksel'in yürüttüğü programda, Haldun Taner-Yönetmen Ödülüne Cemil Gündüz (Hisse-i Şâyia), En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne ise Mürüvvet Aydın (Hisse-i Şâyia) layık görüldü.

54 yıldır perdelerini hiç kapatmayan OBBKT, kurulduğu günden itibaren elde ettiği başarılarla 7'den 70'e her kesim tarafından büyük beğeni ve destek görüyor.