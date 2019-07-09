İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oda üyeleri, mali döneminde Orta Avrupa'yı keşfetti

Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri, mali tatil döneminde 5 günlük Orta Avrupa turuna katıldı.


Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri 1-6 Temmuz tarihleri arasında Orta Avrupa turuna katılarak stres attı. Çekya, Avusturya, Macaristan ve Slovakya ülkelerinin gezildiği 5 günlük turda, tarihsel dokuların bulunduğu bölgeler ve turistik alanlar gezildi.


Gezi hakkında açıklama yapan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Bahadır Baş, “Son üç yılda üç tanesi yurt dışı, bir tanesi yurt içi olmak üzere dört gezi düzenledik. Bu gezimizde Orta Avrupa'yı gezme şansımız oldu. Gezimizi özellikle 1-7 Temmuz mali tatil dönemine denk getirdik. Zor ve sıkıntılı işlerle uğraşıyoruz. Bizim bu gezileri düzenlememizdeki asıl amacımız meslektaşlarımızın birkaç günde olsa muhasebe mesleğinin stresinden uzaklaştırmak. Ayrıca bu tür geziler ile mesleki dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz. Ülkemizde oda üyeleri ile tur düzenleyen bir iki odadan biriyiz. Gerek mesleki dayanışma ve birliktelik gerekse stresten uzak; yeni yerler görerek dinleniyoruz. Beş günde dört ülke, altı şehir gezdik. Ülkelerin gerek coğrafi özelliklerini, gerekse kültürel miraslarını yerinde gördük” dedi.


Yurt dışı tur programına Başkan Bahadır Baş'ın yanı sıra, Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Önceki Dönem Oda Başkan Yardımcısı ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Osman Gözükan, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.